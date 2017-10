Ex-ploegmaat Hazard en Batshuayi heeft al spijt van Chinees avontuur: "Ik dacht meer aan mijn familie dan aan mijn carrière"

Meestal gaan voetballers in de herfst van hun carrière nog snel geld scheppen in Qatar, China of elders. De Braziliaan Oscar is een uitzondering op de regel. Op 26-jarige leeftijd koos hij al voor het geld bij Shanghai SIPG. Een keuze die hij nu enigszins betreurt. "Ik dacht meer aan mijn familie dan aan mijn carrière", klinkt het.

Oscar had de topclubs nochtans voor het uitkiezen. "Juventus, Inter en AC Milan toonden interesse, Atletico Madrid was concreet. Hun voorstel beviel me." Toch ging de middenvelder naar China. "Ik ben nog jong, wie weet keer ik binnen twee à drie jaar wel terug naar de Premier League. Het liefst vanal bij Chelsea.