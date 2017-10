Beloften-aanvoerder Schrijvers is nuchter over prestaties Genk: "Iedereen beseft dat het anders moet"

Siebe Schrijvers deelt ongetwijfeld die mening. De aanvaller stond met de nationale beloften oog in oog met Zweden vanavond. "Het is leuk om even andere lucht op te snuiven. Ik focus me nu helemaal op de match tegen Zweden. Die is enorm belangrijk" liet hij vooraf optekenen aan Het Belang van Limburg.

Schrijvers kwam ook nog even terug op de woelige periode bij Genk. "Het loopt niet zoals gepland bij ons, dat is geen geheim. Toch blijft de sfeer in de kleedkamer erg goed. We weten dat de kwaliteiten er zijn, maar iedereen beseft ook wel dat het anders moet. Dit mag niet blijven duren!"