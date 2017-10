Straffe taal van competitieorganisator: "Als Catalonië onafhankelijk wordt, is er geen plaats meer voor Barcelona" (en twee andere clubs)

Barcelona zou dus niet meer in La Liga mogen spelen. “De regels van de bond zijn ontzettend duidelijk en daar gaan we niks aan veranderen. Als de opstand in Catalonië zegeviert gaan we werken met een competitie zonder Barcelona, maar ook zonder Espanyol en Girona”, zegt Tebas bij beIN Sport.

Tebas zegt dat daar niets aan te doen is. "Het is niet aan de bond om Barcelona te steunen, we moeten juist achter de rechtstaat staan.” En hij ging zelfs verder na de uitspraken van Gerard Piqué, die het referendum steunde. "Persoonlijk vind ik dat we alleen spelers moeten selecteren die zich verwant voelen met Spanje. Hebben ze andere overtuigingen, dan moeten ze uit het team verdwijnen."