Uitstekend nieuws voor Saief en Horvath!

In Orlando raasde de VS als een orkaan doorheen het arme Panama. Jozy Altidore was de held van de avond. De aanvaller van Toronto FC scoorde twee doelpunten waaronder een Panenka.

Panama werd uiteindelijk met 4-0 huiswaarts gestuurd. De Verenigde Staten kunnen zich mits een zege tegen Trinidad & Tobago verzekeren van het WK in Rusland. Goed nieuws dus voor onder meer Kenny Saief, die vorig seizoen zijn debuut maakte bij de VS.