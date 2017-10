Degryse heeft twijfels bij nummer 2 en 3: "Is hij echt klaar om in dit soort wedstrijden het verschil te maken?"

Lukaku is altijd en overal de nummer 1 tegenwoordig. "Batshuayi heeft een andere status. Hij was de voorbije maanden te vaak invaller. Dat maakt het niet evident voor hem. Batshuayi moet zich nog altijd bewijzen als titularis. Bij Chelsea én bij de Rode Duivels", klinkt het in HLN.

"Er is een verschil tussen supersub zijn - Batshuayi is daarin echt een meerwaarde - en in de basis starten. Als titularis moet je meer wegen op een defensie, zodat anderen kunnen profiteren. Of je moet een doelpunt maken. Zoals Benteke in Rusland deed. Kortom: tonen dat je je mannetje kan staan."

De vraag

Ook over Origi heeft Degryse nog twijfels. "Voor Origi geldt hetzelfde als voor Batshuayi. Hij verzamelde te weinig minuten bij Liverpool. Vier jaar na zijn doorbraak kunnen we de vraag nog steeds niet beantwoorden: is Origi echt klaar om in dit soort belangrijke interlands het verschil te maken?"