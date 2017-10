Tegenstander van vanavond: "Ik weet zeker dat Nainggolan mee zal mogen naar het WK"

De voorbije dagen spraken heel wat Rode Duivels hun bewondering uit voor de 31-jarige aanvaller van AS Roma. Die wil er nog een tijdje mee doorgaan. "Het is niet onmogelijk dat Bosnië op een dag zonder mij speelt - de ploeg kreeg de voorbije jaren al een nieuw gezicht. Kijk, als ik niet meer mijn beste niveau haal en de ploeg niets meer kan bijbrengen, dan hou ik ermee op. Maar op dit moment zit ik hier nog", vertelde hij aan HLN.

Zijn maatje Nainggolan loopt er wel niet bij vanavond. "België is één van de beste ploegen in Europa. Ik ben blij dat hij er niet bij is. Ik weet dat Radja België altijd iets kan bijbrengen. En ik ben er zeker van dat hij mee naar Rusland zal mogen."