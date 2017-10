Gemis Nainggolan pijnlijk duidelijk bij de Rode Duivels: "Tijd om Radja te brengen,... oh wacht"

Het leek een ideale wedstrijd voor Marouane Fellaini, maar met een blessure moest hij snel naar de kant. Daar stond Leander Dendoncker klaar om hem te vervangen, maar amper enkele minuten na zijn invalbeurt ging hij al positioneel in de fout.

Het leidde mee de 1-1 van de Bosniërs in toen Dendoncker veel te veel naar rechts ging dekken en zo een gat in het centrum liet. Mulder zorgde meteen voor een reactie vanuit de studio: "Gelukkig hadden we Nainggolan op de bank!"

Een gevoel dat wel meer supporters delen.

Fellaini geblesseerd, tijd om Radja te br... *oh wait* #bosbel — Wannes De Craene (@WannesDeCraene) October 7, 2017

Had je nu maar een Nainggolan om Fellaini te vervangen #bosbel — Born2smurf (@Born2smurf) October 7, 2017

Oh Roberto, kon je nu Radja er maar op zetten... #dendonckertotaaluitvorm #bosbel — Pé Michels (@P_vanBogget) October 7, 2017

In Rome zit Radja voor televisie. In Sarajevo valt fucking Leander Dendoncker in. 😐 #bosbel — Mathieu Dams (@DonDams) October 7, 2017

Goede invalbeurt Dendocker 1-1 #bosbel — Guy Kenens (@Gie_Guy) October 7, 2017