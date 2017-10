Preud'homme steunt Martinez wat betreft Nainggolan: "Je hebt ­andere, belangrijkere spelers"

"Ik bekijk het van buitenaf. Voor mij is discipline heel belangrijk", vertelt Preud'homme in gesprek met HNB. "Als trainer zet je de regels en je legt ze uit. Als nieuwe trainer ga je niet meteen bestraffen, maar wel opnieuw uitleggen waarom er bepaalde regels zijn. Als je daarna voelt dat ze met je voeten ­spelen en je niet respecteren, dan ga je ingrijpen."

"De nationale ploeg staat of valt niet met Nainggolan"

Al zegt Roberto Martinez dat het een puur sportieve keuze is. "Ten eerste: de nationale ploeg staat of valt niet met Nainggolan. Je hebt ­andere, belangrijkere spelers. Als ­Nainggolan nu niet in zo'n sterke ­generatie zou zitten en hij veruit de beste Belgische speler zou zijn, dan zou de bondscoach hem erbij nemen. Geen enkele trainer verzwakt opzettelijk zijn ploeg."

Volgens Preud'homme is er dan ook keuze genoeg op het middenveld. "Nu is het anders: Nainggolan is een goede speler, maar je hebt toch ook Witsel, Fellaini, De Bruyne, Tielemans, Dendoncker… Die kunnen ook allemaal op die positie spelen. Als je dan twee of drie spelers hebt die even goed zijn, kies je voor degene die het meeste ­discipline hebben."