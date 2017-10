Speelt hij of speelt hij niet? Batshuayi, een garantie op doelpunten

"Als ik mijn kans krijg, zal ik heel hongerig zijn", viel te horen uit de mond van Divock Origi. Toch lijkt ons de kans reëeler dat Michy Batshuayi de honneurs zal waarnemen in de plaats van de geblesseerde Romelu Lukaku. Het zou zijn twaalfde match zijn voor de Belgische nationale ploeg.

In de relatief weinige speelminuten die hij kreeg, gaf Batsman toch regelmatig zijn visitekaartje af. Vijf keer viel de aanvaller op het veld te bewonderen in oefeninterlands, één keer bij de kwalificatiewedstrijden voor het EK 2016 in Frankrijk, twee keer op het EK zelf en drie keer voor de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2018 in Rusland.

EK-kwalificatiewedstrijden

Bij zijn debuut op 28 maart 2015 voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus wist Batshuayi meteen het net te vinden. Luttele seconden na zijn invalbeurt in minuut 77, zette hij zijn naam op het scorebord. 5-0 werd het toen. De volgende wedstrijden werd hij nagenoeg nooit geselecteerd.

EK

Op het EK 2016 in Frankrijk verzamelde hij slechts 21 speelminuten. Daarin was hij wel goed voor één goal, geen slecht gemiddelde. Tegen Hongarije (0-4) scoorde hij. Tegen Wales viel hij 7 minuten voor tijd in en ging hij roemloos ten onder met de rest van de spelers.

WK-kwalificatiewedstrijden

In de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2018 in Rusland stond hij twee wedstrijden voor het einde nog geen enkele keer aan de aftrap, mede doordat Lukaku buiten discussie stond als eerste keuze in de spits. Geen enkele keer kwam Batshuayi aan de aftrap. Tegen laagvliegers Cypus, Gibraltar en Estland viel hij hoogstens een kwartier in.

Mogelijk krijgt Batshuayi tegen Bosnië-Herzegovina eindelijk de kans om zich te bewezen. De aanvaller bewees in het verleden zijn neus voor goals al door niet veel minuten nodig te hebben om het leer tegen de touwen te jagen. Hopelijk staat zijn vizier ook scherp tegen Edin Džeko en co.

