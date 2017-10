Bayat weerlegt alle geruchten rond zijn invloed op de komst van Vanhaezebrouck naar Anderlecht

'Helemaal georchestreerd' door Bayat, zo is de perceptie bij quasi iedereen. "De vergadering van vorige week dinsdag op AA Gent waarbij Hein en het bestuur van de club samen aan tafel zaten, kwam er op mijn initiatief", vertelt Bayat in HLN.

'Door elke dag aan de telefoon te hangen met Michel, én met Hein, en door mijn contacten met Ivan De Witte, had ik het gevoel dat - na drie formidabele jaren - een einde was gekomen aan een cyclus. Het was tijd voor beide partijen om de dingen te zeggen zoals ze waren..."

In mei, na de contractverlenging van Hein, was ik al niet tevreden

De timing om naar Anderlecht te trekken, was echter wel opvallend perfect. "Nadat we in mei van dit jaar het contract van Hein in Gent hadden verlengd, merkte Ivan aan tafel op: 'Is iedereen tevreden?' Ik heb toen geantwoord: 'Neen, ik niet. Ik vind het beter om elkaar nú de bloemen te geven, samen gezellig te eten en te drinken, en om een einde te maken aan de samenwerking.' Hein, Ivan, Michel, alle drie hebben ze mij toen uitgelachen."

Net op het moment dat ook René Weiler bijtekende in Anderlecht... "Ik wil zelfs meer zeggen: omdat ik voélde wat er zat aan te komen in Gent, ben ik ondanks de contractverlenging van Hein tóch in augustus op hem afgestapt met een voorstel van een buitenlandse topclub (Wolfsburg, red.)."

"Hein heeft die optie laten passeren. Als ik dan toch Hein absoluut naar Anderlecht wilde doen, zoals iedereen beweert, waarom deed ik er in augustus alles aan om hem te overtuigen om naar het buitenland te gaan? Iedereen vermoedt een groot complot, maar dat ís het niet."