OH Leuven wil blijven meespelen bovenin én vraagt respect voor vrijwilligers

"Westerlo is een stevig elftal, met hardwerkende spelers die er snel uitkomen. Maar als we ons niveau halen, dan moeten we drie punten thuis kunnen houden."

Het is bovendien ook jeugddag op OH Leuven: "Elke dag zijn er verscheidene vrijwilligers aan het werk om de club draaiende en proper te houden. Om ook hen met RESPECT te behandelen willen we ervoor zorgen dat er extra aandacht gevestigd wordt op RESPECT voor de accommodaties", klinkt het bij de Leuvenaars.