Carrasco dolgelukkig in ander systeem, Degryse looft bondscoach, maar wat heeft die daar op te zeggen?

door Aernout Van Lindt

Roberto Martinez gaat niet van systeem veranderen na overwinning in en tegen Bosnië-Herzegovina

De Rode Duivels hebben in Sarajevo drie punten mee naar huis kunnen nemen. Met dank ook aan wat tactische bijsturingen van Roberto Martinez. En dus was daar achteraf een en ander over te vertellen.