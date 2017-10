Prima debuut voor Wout Faes, ondanks 'zuur gevoel': "Had liever minder gespeeld en wél gewonnen"

"Vervelend, hé. Het was een moeilijke match. We waren niet scherp gestart en kwamen twee keer goed weg", aldus de door Anderlecht uitgeleende verdediger. "We kwamen dan 1-0 voor na een mooi doelpunt van Jordi (Vanlerberghe, red.). Er was niet zo veel aan de hand, tot die corner viel. Dat was balen."

"We waren niet scherp genoeg. Dat moeten we veranderen in Cyprus, want daar moeten we de drie punten pakken", vervolgt Faes, die debuteerde bij de Belgische U21. "Ik ben wel tevreden over mijn match en debuut. Daar moet ik nu op verder gaan. Al had ik liever minder gespeeld en wél gewonnen."

5 op 9

België puurde slechts vijf punten uit drie wedstrijden. Te weinig voor een ploeg met zoveel kwaliteit. "We blijven met een zuur gevoel achter. Tegen Turkije zat er veel meer in en moesten we de winning goal maken. Maar dat is voetbal. We hadden de drie punten ook niet helemaal verdiend. Het wordt zaak om dinsdag te winnen in Cyprus", besluit Faes.