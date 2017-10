Eén van de allergrootsten kondigt zijn afscheid aan: "Het is genoeg geweest"

Pirlo gaf ook al een korte verklaring: "Je beseft dat de tijd is gekomen. Elke dag heb je fysieke problemen, je kan niet trainen zoals je wil omdat je overal last hebt", aldus Pirlo. "Op mijn leeftijd is het genoeg. Het is niet alsof je tot je 50ste kan blijven spelen. Ik ga iets anders doen."

Bij New York City FC haalt hij in ieder geval niet meer zijn oude niveau. Maar de 38-jarige Italiaan heeft tijdens zijn lange carrière bij Inter, AC Milan, Juventus en de Squadra Azzurri fans over de hele wereld geïnspireerd met zijn fluwelen spel. Het gaat je goed maestro!