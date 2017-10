Wenger schiet idee af: "Barcelona naar Premier League? Nee!"

Wenger vindt het onzin om de landsgrenzen te gaan openzetten. "Nee, want als je de geografische eenheid of gewoon het gezond verstand gaat opzij schuiven, denk ik niet dat het normaal zou zijn. Zou het dan niet logischer zijn om Celtic of Rangers toe te laten? Die maken deel uit op Groot-Brittanië. Dat zou logischer zijn dan Barcelona", zei hij bij beIN Sports.

En hij heeft nog een reden. "En dan is er nog dat je eigenlijk kant kiest in het verhaal tussen Catalonië en Spanje. En dat zou Engeland in de internationale politiek niet met dank afgenomen worden."