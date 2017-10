Spektakel in Amerikaanse WK-kwalificatieronde: delirium na beslissend doelpunt in minuut 95

Costa Rica mag de trip naar Rusland boeken. Tegen Honduras hadden ze genoeg aan een punt, maar dat leek lang niet te lukken. Tot Waston de held van de natie werd met zijn doelpunt in de 95ste minuut. Dat gebeurde trouwens op voorzet van kapitein Bryan Ruiz, ex-AA Gent.

In dezelfde groep is Mexico zeker groepswinnaar en dus ook al geplaatst. Voor de Verenigde Staten, Panama en Honduras komt het echter aan op de laatste speeldag. Plaats drie is nog goed voor een rechtstreeks ticket, de vierde speelt een barragematch tegen Australië of Syrië en de vijfde valt genadeloos af.