🎥 Duitsland lacht met Nederland in pandoering, ook Genk-speler aan het feest

De eeuwige rivaal is er immers zo goed als zeker niet bij en dus zongen de Duitsers de klassieker: "Zonder Holland gaan we naar het WK." Al vond niet elke Duitse fan dat oké. "Mijn Arjen Robben-hart bloedt", aldus een fan op Twitter.

Bij Duitsland-Azerbaijan zingen ze “Ohne Holland fahren wir zu WM”... #pijnlijk — Edwin Bakker (@Bakero5) October 8, 2017

Weiß nicht, ob man ständig "Ohne Holland, fahren wir zur WM" singen muss.



Da weint mein Arjen Robben Herz.#GERAZE — 🌟Sofia🌟von🌟Hier🌟 (@MiaSanMia2013) October 8, 2017

De match zelf dan, Azerbeidzjan verblufte met een 1-1 ruststand nadat Süle en Mustafi al vroeg naar de kant moesten met blessures. Goretzka scoorde wel een wereldgoal met de hak. Na de koffie drukte Duitsland echter door. Het werd nog 5-1. Bekijk hieronder de magische treffer van Goretzka. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Ook Berge wint

Noorwegen is er niet bij op het WK, maar Sander Berge kon in een basisplaats toch nog eens proeven van de zege. Noord-Ierland, dat wél nog kans maakt om via de barrages Rusland te bereiken, ging eraan met 1-0. Verder won Tsjechië met 5-0 van het nietige San Marino.