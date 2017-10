Strijd om eerste periodetitel in 1B opnieuw helemaal open: "Drie gouden punten"

"Het was een moeilijke match, want Westerlo stond goed", vertelde Daeseleire na afloop. "Ze probeerden te voetballen, niet altijd gemakkelijk voor ons. We kwamen 1-0 voor en toen was er weinig aan de hand. Dan viel die 1-1, toch een beetje mijn fout. Dan zie je de vechtlust van de groep. Ik was heel gelukkig dat ik dat foutje nog kon rechtzetten met die assist."

9 op 9

Voor OHL is het een prachtige week met 9 op 9. "Het is heel mooi om zo te eindigen. Die moeilijke matchen in 1B winnen, dat is zo belangrijk. Dit zijn drie gouden punten. Het is een fantastische week met 9 op 9. De voorbije twee wedstrijden waren voetballend beter, maar winnen is het belangrijkste."

De strijd om de eerste periodetitel is dus weer helemaal open. Zeker na de overwinning van Cercle Brugge op het veld van Beerschot-Wilrijk. "Ik denk dat Cercle getoond heeft dat zij ook een goede ploeg zijn. We zijn nog met drie ploegen in de running. We moeten gewoon ons ding blijven doen. De volgende finale komt er vrijdag al aan."