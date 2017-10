Opvallend: Ghana dient klacht in tegen slechte scheidsrechter na onder meer fout op Acheampong

Het WK-kwalificatieduel tegen Oeganda eindigde op 0-0 en daardoor zijn de kansen van Ghana op het WK heel erg klein geworden. "Mr Bennett en zijn assistenten hebben Ghana een geldig doelpunt ontnomen in de 93e minuut", klinkt het op de site van de Ghanese voetbalbond.

"Herhalingen op televisie hebben aangetoond dat de treffer geldig was. De ref gaf Ghana eerder in de tweede helft ook geen strafschop toen Frank Acheampong in de zestien neergehaald werd. Deze en verschillende andere beslissingen van de wedstrijdleiding lieten de GFA geen andere keuze dan de FIFA te vragen hun prestatie te onderzoeken. De GFA verzoekt de FIFA voorts om de mogelijheid te overwegen om de wedstrijd te laten herspelen."