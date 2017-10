Tijd voor verandering? "Dat moet eens overwogen worden als je straks tegen Spanje, Duitsland of Brazilië voetbalt"

"Vooral de ruimte in de rug van onze twee offensieve flanken was schrijnend, zeker in de eerste helft. Martinez heeft het een klein beetje bijgesteld in de rust, maar ik vind dat dat ook niet bepaald heeft gewerkt", beschouwt Peter Vandenbempt na bij Sporza.

Betere tegenstanders

Tegen Bosnië kwam het uiteindelijk goed, maar wat gaat dat geven op een WK? "De vraag moet toch gesteld worden of die 3-4-3, die zeer offensieve opstelling, echt wel gebruikt kan worden tegen landen die beter zullen zijn dan Bosnië op het WK, die meer kwaliteit zullen leveren en nog meer zullen profiteren dan de Bosniërs gedaan hebben", gaat Vandenbempt verder.

"Het was ook vreemd dat ze tegen 1 spits met 3 centrale verdedigers bleven verdedigen. Het kan niet anders dan dat je dan elders op het veld volk tekort komt. Dat moet nog eens overwogen worden als je straks tegen Spanje, Duitsland of Brazilië voetbalt. Dan weet ik niet of ik dat zomaar houdbaar is."