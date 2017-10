Nieuw schandaal in Engeland: Premier League-speler gearresteerd na opstootje met vier prostituees in hotelkamer

door Yannick Lambrecht

door

In Engeland is er weer heel wat te doen om wat een Premier League-speler deed naast het veld. Watford-aanvaller Isaac Success werd gearresteerd na een opstootje met vier prostituees in een hotel, meldt The Sun.