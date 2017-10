Brugse zomertransfer wacht op zijn kans: "Ik wist dat mijn overstap naar Club een aanpassing zou zijn"

Vrijdag was Vanlerberghe in Leuven met de Belgische beloften aan de slag. De Club-speler werd in een driemansdefensie uitgespeeld en maakte zowaar een prachtig doelpunt. Al volstond dat niet voor de zege, want Zweden hield België op een 1-1 gelijkspel.

"Het deed deugd om nog eens aan een match te beginnen, zeker aan een wedstrijd met inzet", aldus Vanlerberghe. "Ik wist dat mijn overstap naar Club een aanpassing zou zijn. Maar ik moet gewoon op mijn kansen blijven wachten. Ik zal er wel staan als die kans komt."

"Het was voor mij het moment om een nieuwe stap te zetten"

Vorig seizoen speelde de verdediger bijna alle matchen bij Malinwa toen hij fit was. "Als ik niet geblesseerd was, speelde ik bijna altijd en scoorde ik enkele belangrijke goals. Maar het was voor mij het moment om een nieuwe stap te zetten", klinkt het.