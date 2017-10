Preud'homme heeft geen gebrek aan aanbiedingen: "Minstens één keer per week, soms elke dag, en van over heel de wereld"

"Ik krijg nu nog veel aanbiedingen. Of telefoons en mails van mensen die met mij willen praten. Over verschillende jobs in het voetbal. Zelfs om manager te worden", vertelt Preud'homme in Het Nieuwsblad.

"Minstens één keer per week, en soms ook elke dag. Ik ga met die mensen praten, allez, met de meeste toch. Ze komen van over heel de wereld. Uit "Europa, het Midden-Oosten, vooral uit Saoedi-Arabië. Veel mensen willen mijn ideeën over voetbal kennen", geeft hij mee.

Toch is de kans groot dat de 58-jarige trainer die aanbiedingen links laat liggen en terugkeert naar België. Er zijn al lang hardnekkige geruchten dat hij Roberto Martinez zou opvolgen als bondscoach en onlangs vertelde hij nog dat hij KV Mechelen wel zou willen leiden (lees hier meer).