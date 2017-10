Martinez blij na Griekenland en Bosnië: "We zijn een winnend team geworden"

Van 2-1 naar 2-3 en uiteindelijk 3-4... Martinez haalde achteraf uiteraard de vechtlust aan. "De laatste twee wedstrijden waren goede voorbeelden van de creatie van een team dat altijd wil winnen en dat speelt met de juiste ingesteldheid", klinkt het bij HLN.

"Op dat vlak zitten we in een stijgende lijn. We moeten stap voor stap zetten, maar de tekens zijn er. Niemand wou zijn ploegmaats vandaag in de steek laten. We zijn een winnende ploeg geworden. Rusland wordt een goeie mogelijkheid om te tonen hoeveel talent er in deze groep zit."