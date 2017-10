Veldheer Löw ziet Duitsland niet als topfavoriet voor WK, maar wel een team dat zelfs nog niet gekwalificeerd is

Voor Joachim Löw is Frankrijk één van de topfavorieten voor het komende WK

Voor velen is Duitsland straks de te kloppen ploeg in Rusland. De uittredende wereldkampioen heeft nog meer ervaring en jeugdig talent toegevoegd dan vier jaar geleden in Brazilië. Maar Joachim Löw ziet een ploeg met meer talent.