Frustraties bij Westerlo na nieuwe nederlaag: "Al heel het seizoen hetzelfde"

Casagolda maakte in de slotfase nog zijn tweede van de avond. Zuur voor Westerlo. "Het is al zo vaak geweest dat we het op het laatste weggeven", aldus Corstjens. "Heel erg frustrerend. We spelen een goede tweede helft, zij creëerden amper nog iets. We hadden zelf niet de grootste kansen, maar we hadden meer dreiging. Zij kwamen twee keer in de zestien en het was twee keer binnen."

Nochtans had Westerlo via Naessens dé kans op de 1-0 op het halfuur. "Het was een heel mooie kans voor Jens. Je gaat in Leuven ook geen tien kansen krijgen. Je moet hier efficiënt zijn", zegt de verdediger. "Het is gewoon al heel het seizoen hetzelfde. Een goede organisatie, je geeft niks weg en toch krijg je twee goals tegen. Duidelijk een gebrek aan concentratie."

'Altijd klutsballen'

"We hebben nooit het gevoel gehad dat we het moeilijk hadden. Het zijn altijd klutsballen. Wat de coach zei? Hij was heel ontgoocheld. Ons tactisch plannetje klopte, maar we blijven achter met nul punten. Een gelijkspel was eerlijk geweest", besluit Corstjens.