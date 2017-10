šŸŽ„ Jan Vertonghen, de roodste van het land: "Die mag met mij eens naar de Pussycat"

door Aernout Van Lindt

door



Foto: © photonews

Jan Vertonghen is bezig met geschiedenis te schrijven. Dinsdagavond wordt hij leader of the pack met 97 caps. En dat kon niet ongemerkt voorbijgaan natuurlijk ...