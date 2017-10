Opnieuw zware tegenvaller voor Club Brugge: één match gespeeld, zes weken out

Poulain viel in die match hard op zijn schouder, maar speelde de wedstrijd toch uit. Maar na onderzoeken bleek dat de blessure erger was dan eerst gedacht. Na zijn spierscheur moet hij nu dus weer revalideren. "Verdediger Benoît Poulain kwam pijnlijk ten val in de gewonnen competitiewedstrijd tegen AA Gent", laat Club Brugge weten.

"Hij liep daarbij een ontwrichting van het schoudergewricht op. De Fransman speelde op karakter de wedstrijd uit maar staat nu toch zes weken aan de kant. We wensen Benoît een spoedig herstel toe."