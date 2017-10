🎥 Emotionele Charlton blikt terug op traumatische dag: "Mijn vrienden waren dood..."

De dodentol was enorm, maar liefst 23 mensen kwamen om het leven, waaronder acht spelers van Manchester United en acht journalisten. In een documentaire ter ere van de tachtigste verjaardag van Sir Bobby Charlton kwam hij terug op het trauma.

"Ik had gewoonweg geluk, ik heb me vaak afgevraagd: 'waarom ik?' Maar ik zat gewoon op de goeie plaats. Goeie vrienden van me lieten het leven", aldus de emotionele Bobby Charlton. "Het heeft mijn leven helemaal veranderd."

