Analisten over blessuregevoelige Vermaelen: "Dat blijft een probleem natuurlijk"

In Extra Time ging het bij de vooruitblik op de wedstrijd tegen Cyprus nog even over de situatie van Barcelona-verdediger Thomas Vermaelen. Die speelt morgen niet omdat bondscoach Martinez geen risico's wil nemen met de verdediger, die nog geen enkele wedstrijd heeft afgewerkt dit seizoen in clubverband.

"Dat blijft een probleem natuurlijk. hij heeft twee wedstrijden gespeeld dit jaar, twee keer met de nationale ploeg. Dan kan je niet top zijn. Hij en Kompany zijn twijfelgevallen wat blessures betreft en in het spelsysteem van Martinez zijn de vervangens ook nog niet op elkaar ingespeeld", aldus Marc Degryse.

De analisten kwamen nog eens terug op zijn lastige situatie in Barcelona. "Hij moet naar het bestuur stappen en vragen of zelfs smeken om uitgeleend te worden", viel te noteren uit de mond van Filip Joos. Als mogelijke vervanger voor Vermaelen bij de Rode Duivels werden onder meer de namen van Ciman en Dendoncker genoemd.