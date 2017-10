Straffe beelden! Coach en spelers Beerschot Wilrijk danig onder de indruk van het supporterslegioen: "Het was ooit anders bij een 0-3"

"Het was fenomenaal hoe ze ons bleven aanmoedigen", vond coach Marc Brys. "Dat was ooit anders wanneer je op het Kiel met 0-3 verloor. De groep apprecieerde die steun. Dit zal ons ook sterken en helpen deze nederlaag snel uit te wissen."

Een staande ovatie wanneer je met 0-3 de boot inging, dat maakte ik nog niet vaak mee

Ook de spelers waren zeer te spreken over de vocale aanmoedigingen. "Ongelofelijk, wetende dat je net met 0-3 de boot inging", aldus Tom Pietermaat. "Dat je dan een staande ovatie krijgt, maakte ik nog niet vaak mee. De supporters zijn er gewoon altijd voor ons."

"De fans zagen dat de ploeg alles had gegeven", besloot routinier Hernan Losada. "Hun steun was meer dan terecht. Daar zijn wij hen heel dankbaar voor, want in de toekomst zullen we hen nog nodig hebben."