Advocaat blijft erin geloven: "Alles is mogelijk"

Advocaat wil zijn spelers oppeppen voor de match, al wordt dat toch moeilijk. "Dat de spelers nu opeens in de put zitten, dat moet morgen weg zijn. Ze moeten gewoon met een goed gevoel gaan spelen. Het is een voetbalwedstrijd, alles is mogelijk."

Zeven goals, Nederland heeft het nog niet gedaan de afgelopen jaren. "Het wordt echt een moeilijke wedstrijd, want Zweden heeft laten zien moeilijk te kloppen te zijn. Het zal moeilijk zijn zeven keer te scoren, maar je weet het niet", aldus Advocaat, die nog steeds weigert zijn elftal in een andere formatie de wei in te sturen.

"Dat hoor ik ook steeds, de opstelling aanpassen. Wij proberen altijd het sterkste elftal op te stellen, dat doen we morgen ook", klonk het resoluut.