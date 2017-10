Dit is ons Team van de Week in 1B

Doel

Nardi hield met een sterke prestatie op Beerschot-Wilrijk de nul, maar we kiezen deze week toch voor de pieponge Jari De Busser. Die deed op 17-jarige leeftijd het heel goed bij Lierse.

Verdediging

Achteraan mocht Vanbelle nog eens starten en hij deed het uitstekend. Centraal begint Lemoine er ook helemaal door te komen en op rechts viel de gretigheid van Daeseleire op. Zijn assist op Casagolda deed de rest.

Middenveld

Thomas Wils bewees ook tegen Tubeke nogmaals zijn status als absoluut breekijzer bij Lierse, terwijl er veel aanvallende weelde was op het middenveld.

Mercier blijft enorm belangrijk bij Cercle en Brouwers kende een sterke dag tegen Union én maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Ook Lecomte toonde zich opnieuw als een gekende kracht.

Aanval

Vooraan hadden we deze speeldag echt wel keuze genoeg. Stevance won niet op Lierse, maar pikte wel opnieuw zijn goaltje mee. De verdediging had zijn handen vol met de aanvaller. Casagolda was dan weer de matchwinnaar bij OHL met twee doelpunten en ook De Belder hoopt nu vertrokken te zijn. Hij scoorde tegen Beerschot Wilrijk en was het ideale aanspeelpunt in de spits.