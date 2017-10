Eén punt genoeg tegen Cyprus, maar in pot 2 zal héél wat schoon volk zitten

Het is quasi ondenkbaar geworden dat er niet tegen Cyprus gewonnen zal worden in het Koning Boudewijnstadion. Nochtans heeft België genoeg aan één punt. Dan kunnen enkel Polen en Zwitserland ons nog voorbijsteken, maar Frankrijk niet. Bij een verlies en winst van die drie landen liggen we uiteindelijk toch nog uit de top zeven.

Maar we gaan dus uit van winst en dan vervoegen we Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië (van wie het nog niet zeker is dat ze het WK halen), Polen, Zwitserland en Rusland als reekshoofd. Maar in pot 2 zullen dus ook heel wat kleppers zitten: Frankrijk, Spanje, Engeland, Uruguay, Colombia...