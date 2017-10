Goeie raad voor Rode Duivel: "Intrinsiek is hij de beste verdediger"

Vermaelen moet zeker niet afgeschreven worden, meent Van Meir in Het Nieuwsblad. "Geen sprake van. Ik ga zelfs verder: Vermaelen is intrinsiek de beste verdediger die we hebben. Maar hij moet weg bij FC Barcelona, want daar gaat hij niet aan spelen toekomen. Dat is nefast", zegt de ex-verdediger van Lierse en de nationale ploeg.

"Ik weet wel dat een gebrek aan matchritme voor een verdediger minder erg is dan voor een middenvelder of aanvaller, want je speelt meer in een controlerende functie. Maar zoiets gaat knagen. Bij AS Roma speelde hij ook al niet. Dus raad ik hem ook aan: vertrek in januari bij Barcelona. En niet naar een topclub, maar naar een middenmoter waar hij zeker zal spelen.”