Omwille van Club-huurling Van Rhijn moet wedstrijd in Nederland herspeeld worden

Op 15 september won Jong AZ de wedstrijd na doelpunten van Ferdy Druijf en Ricardo Van Rhijn. De huurling van Club Brugge kende nog niet veel succes na zijn overstap naar AZ, want hij moet zijn wedstrijden voorlopig spelen bij de tweede ploeg.

Die komen uit in de Nederlandse tweede klasse. Trainer Martin Haar maakte tijdens de match echter een fout. Hij had naast de 26-jarige van Rhijn ook al de 29-jarige Rens van Eijden in zijn basiself gedropt en liet na ruim een uur de 23-jarige Abdel Malek El Hasnaoui invallen. Daardoor stonden er drie spelers ouder dan 23 jaar op het veld bij Jong AZ, terwijl het maximum slechts twee is.

Daardoor besliste de KNVB om de match ongeldig te verklaren en ze te laten herspelen. Op 23 oktober moeten ze opnieuw tegen elkaar uitkomen...