Opvallend gerucht uit Engeland: Everton wil Onyekuru al in januari terughalen

door Bart Vandenbussche

Een gerucht verspreid door 90minutesgoal.com is een eigen leven gaan leiden en is intussen ook al in België doorgedrongen. Everton zou immers van plan zijn om Henry Onyekuru vroeger dan voorzien terug naar zijn moederclub te roepen.