Gilles De Bilde pleit voor topoefenmatchen: "Anders heb je dan een probleem"

De cijfers op weg naar het WK 2014 werden nog historisch genoemd, op weg naar het EK 2016 kwam groepswinst ook nooit in het gedrang - laat staan kwalificatie bij de beste 24 landen van Europa.

Dat stadium zijn we al lang voorbij. En ook op de eindrondes hadden we twee keer de nodige meeval met de loting, maar gingen we er wel twee keer al bij al voortijdig uit. "En ook op het WK in Rusland zie ik ons sowieso wel door de groepsfase heen komen, daarvoor hebben we de kwaliteiten", aldus Gilles De Bilde in Stadion.

"In onze poule was niemand van het niveau België. Daar kan niemand zich op baseren. Je moet kunnen oefenen tegen de absolute wereldtop. Tegen Spanje werden we onder Martinez van de mat geveegd. Tegen dat soort landen moet je spelen om te weten waar je staat."

"In de achtste finales begint het pas op het WK, en dan heb je mogelijk een probleem. Dat hebben we in de vorige toernooien eigenlijk ook een beetje gemerkt", beseft Het Ketje verder nog.