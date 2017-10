Zijn we klaar voor het WK? Jan Ceulemans merkt op: "Twee keer tegen een sterke tegenstander, twee keer niet gehaald"

"Van de match in Bosnië-Herzegovina heb ik genoten", aldus Jan Ceulemans - dinsdag recordhouder af bij de Rode Duivels. "Om de simpele reden dat aan beide kanten bijna elke kans een doelpunt was. Als coach win je natuurlijk liever met 0-4, zonder dat je kansen weggeeft."

Maar op het WK? Dat zal weer een ander paar mouwen worden, beseft de Caje in Stadion. "We hebben de voorbije jaren tegen twee sterkere tegenstanders gespeeld in een match met inzet. Tegen Italië en tegen Argentinië. Twee keer verloren we ...."

"En ook tegen Spanje werden we weggespeeld. We moeten tegen sterkere tegenstanders oefenen in échte oefenmatchen. Maar willen we dat wel? Of willen die landen dat wel? Om een toernooi te winnen, moeten we kwaliteit hebben én een tikkeltje geluk tegen de grote landen."

"Of we onder Martinez beter zijn geworden? Dat zal ik volgend jaar kunnen zeggen. Met onze kwaliteiten moet je altijd doorgaan, de kwalificaties zijn niet eens zo belangrijk. Pas op het WK zullen we kunnen zien of het een goede trainer is."