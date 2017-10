Gretige Laifis waarschuwt Belgen: "We zullen tot het uiterste gaan"

Tot dat sterkste elftal behoort Standard-speler Konstantinos Laifis. Hij komt wellicht aan de aftrap. De verdediger geeft aan extra gemotiveerd te zijn tegen België: "Het is heel leuk om hier met mijn nationaal team te mogen spelen. Ik zal mijn uiterste geven op het veld om te tonen dat ik het waard ben in de Belgische competitie te spelen."

Laifis treedt zijn coach bij die stelde dat de ploeg in een groeiproces zit en elke wedstrijd wil verbeteren." We zullen tot het uiterste gaan. We willen tonen dat we in de nabije toekomst iets kunnen neerzetten", aldus de verdediger.

In de heenwedstrijd in Nicosia wonnen de Rode Duivels op 6 september 2016 met 0-3. Cyprus staat momenteel voorlaatste in groep H en telt tien punten. De Cyprioten hebben dus weinig te verliezen morgen.