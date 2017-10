KV Oostende kijkt uit naar trainers en heeft er twee op het oog

Om de vrijgekomen plaatsen van T2 en T3 in te vullen, denkt KVO onder meer aan Johnny Nierinck (44). De man speelde vele jaren voor de Kustjongens en is nu dus in beeld als assistent. Net als Vincent Euvrard trouwens, die op zijn 35ste als trainer is geweest van Sporting Hasselt, Cercle Brugge en Geel.

Custovic blijft hoogstwaarschijnlijk wel aan als T1, maar de komende dagen komt er meer nieuws over de invulling van de technische staf, weet Het NIeuwsblad.