Dendoncker doet vertrouwen op: "Meteen de knop omgedraaid"

Dendoncker greep zijn kans. "Ik was niet verrast door mijn invalbeurt. In mijn hoofd was ik klaar om in te vallen. Toen ik zag dat Marouane wat last had en de coach mij vroeg om te beginnen opwarmen, heb ik meteen de knop omgedraaid", vertelt hij in HLN.

"Het is spijtig dat er meteen twee goals vielen nadat ik inviel. Het evenwicht was even weg, maar dat is ook maar normaal als iemand als Fellaini van het veld moet. Dat maakte het moeilijk. Maar ik heb geprobeerd om zo snel mogelijk mijn ding te doen en mijn steentje bij te dragen. Ik denk dat dat vrij goed gelukt is."