Lierse neemt opvallende optie in beraad: "We zullen geen overhaaste dingen doen"

De kans is immers niet onbestaande dat ze de 24-jarige Will Still aanlaten als T1. Die wist na de match nog niet hoe zijn toekomst eruit zal zien. "Ik heb mijn job tegen Tubeke met plezier gedaan, maar het is aan de club om te oordelen. Zolang er geen nieuwe coach is, zal ik er alles aan doen om de groep in ideale omstandigheden naar de match tegen Union te brengen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Die match is volgende maandag, dus is er tijd voor reflectie. "De groep krijgt twee dagen vrijaf en hervat woensdag", aldus manager Roel Rymen. "Dat geeft ons de tijd om een aantal dingen af te wegen. Will Still heeft zeker kwaliteiten en ligt goed bij de spelers. We zullen dus geen overhaaste beslissingen nemen in de eventuele zoektocht naar een nieuwe coach.”