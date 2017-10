Tobback stelt achterban OHL gerust: "De overnemer houdt zich tot en met bezig met wat er in Leuven gebeurt"

Er werd gevreesd voor de band met de regio en de eigenheid van de club. Maar Tobback kan iedereen geruststellen. "De overnemer houdt zich tot en met bezig met wat er in Leuven gebeurt, ook buiten de eerste ploeg."

"Hij heeft in Oud-Heverlee de velden weer aangelegd op zijn kosten. Hij is volop bezig met een clublokaal op de Grote Markt. Hij beweert dat hij gaat doen wat hij in Leicester heeft gedaan: namelijk de link met de plaatselijke gemeenschap behouden."

En Tobback ziet betrokkenheid. "Ik neem hem op zijn woord. Er zijn redenen om dat te geloven als je ziet wat hij in Leicester heeft gedaan. Ik kom nu van Wijgmaal naar OHL, maar hij kwam van Leicester nog ’s avonds naar hier. We hebben redenen om te geloven dat hij er werkelijk voor gaat.”