Topspits scoort aan lopende band, maar trainer is nog niet tevreden: "Ik word boos op hem"

Allegri wil nog meer zien van de Argentijn. "Het maakt niet uit of hij 25 of 30 doelpunten maakt, het gaat erom dat hij beslissende doelpunten maakt. Hij is fysiek al beter geworden en heeft tijdens de interlandbreak hard gewerkt."

"Maar hij zit nog altijd niet op honderd procent. Higuaín is een speler van wereldklasse. Ik word boos op hem omdat hij niet alles eruit haalt, ik eis meer van hem", aldus Allegri. Want er is nog veel marge. "Tot dusver heeft hij vijftig procent laten zien van wat hij kan."