Bondscoach geeft update over Lukaku en hakt knoop door op links

Ondanks de oproep van Eden Hazard om zijn broer eens te laten spelen, kiest Martinez dus voor Chadli. "Hij kan op beide vleugels spelen. Hij is fit en klaar", aldus de bondscoach.

Marouane Fellaini is dan weer naar Engeland vertrokken na zijn blessure die hij opliep op het veld van Bosnië. "We hebben goede contacten met Manchester United. Ik heb nog geen telefoon gehad van José Mourinho, maar we spraken wel met de medische staf."

Geen Vermaelen, Lukaku fit

En dan is er nog de kwestie Romelu Lukaku. "Hij is fit en beschikbaar, maar hij trainde nog maar één keer. Dat moeten we morgen nog bekijken, maar we gaan geen risico's nemen", zei Martinez nog. "Vermaelen? Hij kan nog geen twee matchen in vier dagen aan en begint op de bank."