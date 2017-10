OHL voor twee cruciale verplaatsingen: "Als we zes op zes halen, zullen we heel dichtbij zijn"

"Gelukkig maakten we op het einde de 2-1, anders kon de eerste periode wel eens over zijn", weet aanvaller Nikola Storm. "Dit zijn zeker en vast drie gouden punten. Het zijn nog vier matchen. Nu moeten we vol aan de bak in Tubeke en dan naar Beerschot Wilrijk. Als we zes op zes halen, zullen we heel dicht bij de eerste periodetitel zijn."

Binnen twee weken moet OHL naar het Kiel, maar eerst wacht er een moeilijke verplaatsing naar Tubeke. "De match in Beerschot zal cruciaal zijn, maar we moeten zien dat we eerst in Tubeke winnen, want daar is het nooit gemakkelijk.

"We wisten dat er een periode zou komen dat Beerschot punten zou laten liggen"

"Of ik verrast ben door het puntenverlies van Beerschot Wilrijk? We wisten dat er een periode zou komen dat Beerschot punten zou laten liggen. Volgende week moeten zij naar Westerlo en als zij daar punten laten liggen, ziet het er goed uit voor ons."

Onder nieuwe coach Nigel Pearson pakte OHL 10 punten uit 4 wedstrijden. "We zijn allemaal blij over de coach. Hij krijgt 'fire' in de groep en levert goed werk. Hij verwacht heel veel discipline en dat verloopt momenteel goed", besluit Storm.