Amai, déze Arsenal-ster had Lukaku kunnen vervangen bij Everton

Ene Olivier Giroud, dit seizoen wat op het achterplan bij Arsenal, stond immers dicht bij een overgang. "Ik was dicht bij een transfer naar een andere Engelse club, Everton, maar ik denk dat ik de beste keuze heb gemaakt”, aldus Giroud in gesprek met het Franse Canal Football Club.

Clubliefde geeft doorslag

“Ik ben echter gebleven omdat ik me verbonden voel met de club, zo simpel is het. Ik ben ook blij dat ik ben gebleven, in mijn hoofd en ook in mijn voeten.” Hij kon ook naar Frankrijk.

“Ik heb veel respect voor L’OM, ik ben jaren fan geweest van de club toen Jean-Pierre Papin, Chris Waddle en de rest er nog speelden. Ik heb ook veel respect voor Lyon, maar ik ben gelukkig in Engeland. Een terugkeer naar de Ligue 1 zal nog even moeten wachten.”