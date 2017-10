Analist is streng voor Nederland: "Wie van die spelers gaan we missen op het WK?"

Vandenbempt bekeek de kern van Nederland en had een opvallende conclusie. "De vraag is: gaan we Nederland deze keer missen? Als je naar de basiself van zaterdag tegen Wit-Rusland keek: zijn dat dan de spelers die we zullen missen?", klinkt het bij Sporza.

"Het is anders dan 2 jaar geleden. Toen vond ik het wel erg dat ze er niet bij waren, nu denk ik dat Nederland niet gemist zal worden."

Opletten met wat je zegt

Dick Advocaat is tegenwoordig ook de risee van het internationale voetbal met zijn uitspraken. "Het grappige was natuurlijk ook dat Dick Advocaat vooraf een journalist op zijn plaats had gezet over die 8-0, maar je moet dus altijd opletten met wat je zegt. Het kan zomaar als een boemerang in je gezicht terechtkomen."