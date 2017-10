Syrië nog steeds in de race voor het WK, ondanks gebrekkige omstandigheden: "Soms moeten we naar de McDonald's om te eten'

De Syriër Sanharib Malki speelde van 2005 tot 2010 in ons land. De aanvaller denkt niet dat de controversiële president al-Assad het elftal zal gebruiken als politiek middel op een mogelijk WK. "Mocht dat zo zijn, dan had hij wel voor betere omstandigheden gezorgd. Hij interesseert zich helemaal niet voor voetbal."

In gesprek met De Volkskrant, geeft Malki enkele voorbeelden. "We dragen tweedehandskleding, trainen op gras dat zo hoog is dat je de bal niet ziet en beschikken niet eens over een kok op verplaatsing. Soms moeten we zelfs naar McDonald's omdat het eten niet goed is", klinkt het.

De momenteel clubloze speler maakt geen deel meer uit van de Syrische selectie. Toch wil hij nog niet weten van stoppen. "Ik ben 33 jaar, dit is mijn laatste kans om ooit op een WK te spelen. Die wil ik niet voorbij laten gaan. Malki stond 29 wedstrijden op het veld voor Syrië, waarin hij zes keer het net wist te vinden.